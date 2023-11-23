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        Rize'de çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Rize'de, elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendirilen yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:08
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        Rize'de çıkan yangında yaşlı kadın öldü
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        Rize'de, elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendirilen yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Taşköprü köyünde, İsmail Kurtuluş'a ait evde, ilk belirlemelere göre Emine Kurtuluş'un (80) odasındaki elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangında alevlerin sardığı odada, hasta olduğu öğrenilen Kurtuluş mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

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