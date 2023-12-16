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        Çaykur Rizespor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:10
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        Çaykur Rizespor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı dolayısıyla idmana katılmayan Attilla Mocsi'nin ayak bileğindeki ödemin giderilmesi için tedavisine devam ediliyor.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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