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        Rize'de yola inen ayı cep telefonu ile görüntülendi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:57
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        Rize'de yola inen ayı cep telefonu ile görüntülendi
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda ormanlık alandan yola inen ayı, Muhammet Kesici'nin kullandığı aracın önüne çıktı.

        Aracı durduran Kesici, ormanlık alana doğru ilerlemeye başlayan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, aracın önünden kaçan ayının bir süre ormanlık alana doğru yürüdüğü ve geriye doğdu bakıp beklediği, Kesici'nin ise "Haydi, haydi. Buradayız gel, eve gel." diye seslendiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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