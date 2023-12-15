Rize'de yola inen ayı cep telefonu ile görüntülendi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda ormanlık alandan yola inen ayı, Muhammet Kesici'nin kullandığı aracın önüne çıktı.

Aracı durduran Kesici, ormanlık alana doğru ilerlemeye başlayan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, aracın önünden kaçan ayının bir süre ormanlık alana doğru yürüdüğü ve geriye doğdu bakıp beklediği, Kesici'nin ise "Haydi, haydi. Buradayız gel, eve gel." diye seslendiği anlar yer alıyor.