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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:25
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, iki şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 462,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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