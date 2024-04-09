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        Rize'de demir korkuluklara sıkışan karacayı otobüs şoförü kurtardı

        Rize'de, yol kenarındaki demir korkuluklara sıkışan karaca kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:38
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        Rize'de demir korkuluklara sıkışan karacayı otobüs şoförü kurtardı
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        Rize'de, yol kenarındaki demir korkuluklara sıkışan karaca kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Veliköy köyünde otobüsle yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Kopuz, sabah saatlerinde seyir halindeyken yol kenarında karaca gördü.

        Karacayı izlemek için aracını yol kenarına park eden Kopuz, hayvanın demir korkuluklar arasından geçmeye çalışırken sıkıştığını fark etti.

        Araçtan inen Kopuz, karacayı arka bacaklarından tutarak bulunduğu yerden çıkardı.

        Karaca, ormanlık alana doğru koşarak bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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