Rize'de demir korkuluklara sıkışan karacayı otobüs şoförü kurtardı

Karacayı izlemek için aracını yol kenarına park eden Kopuz, hayvanın demir korkuluklar arasından geçmeye çalışırken sıkıştığını fark etti.

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