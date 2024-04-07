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        Rize'de restore edilen ahşap tarihi cami ibadete açıldı

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde restore edilen tarihi Tulun Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:06
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        Rize'de restore edilen ahşap tarihi cami ibadete açıldı
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        Rize'nin Kalkandere ilçesinde restore edilen tarihi Tulun Camisi ibadete açıldı.

        Kalkandere Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşçılar Mahallesi'nde, moloz taş kullanılarak inşa edilen tek katlı tarihi cami, İl Özel İdaresince restore edildi.

        Yaklaşık 8 ay süren restorasyonun ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa, Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Açıkgöz, tarihi Tulun Camisi'nin ilçenin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek, "Restorasyon çalışmalarıyla ömrü uzatıldı ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Caminin ibadet işlevinin yanı sıra inanç turizmine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir." dedi.

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