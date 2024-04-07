Rize'de restore edilen ahşap tarihi cami ibadete açıldı

Kaymakam Açıkgöz, tarihi Tulun Camisi'nin ilçenin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek, "Restorasyon çalışmalarıyla ömrü uzatıldı ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Caminin ibadet işlevinin yanı sıra inanç turizmine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir." dedi.

Yaklaşık 8 ay süren restorasyonun ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa, Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Kalkandere Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşçılar Mahallesi'nde, moloz taş kullanılarak inşa edilen tek katlı tarihi cami, İl Özel İdaresince restore edildi.

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