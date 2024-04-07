Rize'de çıkan çatı yangını söndürüldü

Rize'de bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.