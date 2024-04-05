Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 624 gram sentetik uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 138 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 255 fişek, 3 cep telefonu ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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