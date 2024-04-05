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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:25
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 624 gram sentetik uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 138 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 255 fişek, 3 cep telefonu ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

        Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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