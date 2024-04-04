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        Ardeşen'in CHP'li Belediye Başkanı Atagün görevi devraldığı AK Parti'li Kahya ile vatandaşları selamdı

        CHP'den Ardeşen Belediye Başkanı seçilen Enver Atagün, görevi devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:12
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        Ardeşen'in CHP'li Belediye Başkanı Atagün görevi devraldığı AK Parti'li Kahya ile vatandaşları selamdı
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        CHP'den Ardeşen Belediye Başkanı seçilen Enver Atagün, görevi devraldı.

        İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Atagün, daha sonra geldiği Ardeşen Belediye Başkanlığı önünde personel tarafından karşılandı.

        AK Parti'li eski Belediye Başkanı Avni Kahya, başkanlık makamındaki törende görevi Atagün'e devretti.

        Makamdan el ele tutuşarak çıkan Enver Atagün ve Avni Kahya, bina önündeki vatandaşları selamladı.

        Kahya, görüşler farklı olsa da Ardeşen'in kazanması için her zaman mücadele ettiğini söyledi.

        Kazanmak istenilenin bir olduğunu belirten Kahya, "Enver kardeşimin çok fazla başarılı olmasını istiyorum. Sonuçta Ardeşen kazanacak. Ben de Enver kardeşim ile yarışa devam edeceğim. Bu Ardeşen'e kazandıracak. Ardeşen halkına teşekkür ediyorum. Pandemideki duruşu, deprem dönemindeki tutumları dolayısıyla bütün hakkım helaldir." dedi.

        Atagün ise herkese teşekkür ederek, "Avni başkanımıza gösterdiği ilgi ve hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Artık görev benim omuzlarımın üzerinde. Ben de çalışıp Ardeşen'i en güzel şekilde yöneteceğimize söz veriyorum." diye konuştu.

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