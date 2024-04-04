Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, birinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 83 tabanca fişeği, 593 gram sentetik uyuşturucu, 1,106 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ile 49 beslenmesi ve yakalanması yasak kuş ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Boğazköy köyünde şüpheli şahısların ev ve adreslerine operasyon düzenlendi.

Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı.

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