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        Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

        Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:56
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        Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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        Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Boğazköy köyünde şüpheli şahısların ev ve adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 83 tabanca fişeği, 593 gram sentetik uyuşturucu, 1,106 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ile 49 beslenmesi ve yakalanması yasak kuş ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, birinin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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