Rize'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait çeşitli adreslere baskın yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 593 gram bonzai, 8 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silah parçaları ve uyuşturucu kullanımda kullanılan aparatlar ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları jandarma kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 8'i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

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