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        Rize'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine 4 tutuklama

        RİZE'deuyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:10
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        Rize'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine 4 tutuklama
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        RİZE'deuyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon jandarma kamerasına yansırken, şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait çeşitli adreslere baskın yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 593 gram bonzai, 8 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silah parçaları ve uyuşturucu kullanımda kullanılan aparatlar ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları jandarma kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 8'i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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