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        Rize'nin Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Ömer Altun göreve başladı

        AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:03
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        Rize'nin Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Ömer Altun göreve başladı
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        AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı.

        Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.

        Osman Haşimoğlu'nun 10 yıldır Çamlıhemşin'e kaliteli hizmetler ettiğini ifade eden Altun, "Osman Haşimoğlu başkanımızın üzerimizde emeği var. Bizde onun gibi koltuktan güç almak için değil, güç katmak için çalışacağız. Çamlıhemşin'e hizmet için çalışacağız. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bu saatten sonra durmak, yatmak yok. Hizmet için çalışacağız." dedi.

        Osman Haşimoğlu ise "Ayakları üzerinde duran bir belediye inşa ettik. Çamlıhemşinliler adına gemiyi sağlam limana çıkardık. Gemiyi devralacak olan kardeşimiz Ömer Altun'u kutluyorum. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Göreve geldiğimde 'Teslim ettiğim zaman makam mevki bittiği zaman aynı insan olarak sokağa çıkabilecek miyim? düşüncesi ile hareket ettim. Makamlar gelip geçici. Biz birlikte yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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