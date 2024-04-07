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        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:23 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:23
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        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu yaptı.

        Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

        Ameliyat edilen Mithat Pala ve Benhur Keser antrenmanda yer almazken, Azubuike ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

        Rize temsilcisi, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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