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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:38
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

        Ligde son hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında 4-0 kazanan Rize temsilcisi, 45 puanla 6. sırada yer alıyor.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Faye, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine, kadroda yer alamayacak.

        Yeşil-mavililer, bu maçın son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

        Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 0-0 sona ermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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