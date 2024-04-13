Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.
Ligde son hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında 4-0 kazanan Rize temsilcisi, 45 puanla 6. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Faye, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavililer, bu maçın son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 0-0 sona ermişti.
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