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        Rize'de dereye yuvarlanan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı

        Rize'de gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 04.05.2024 - 21:58
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        Rize'de dereye yuvarlanan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı
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        Rize'de gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Müftü Mahallesi'nde Özlem G. yönetimindeki 53 ADB 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

        Kazada, "gelin arabası" olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü ile gelin Kader K, damat Ayet K, S.D. ve E.S. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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