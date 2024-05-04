Rize'de dereye yuvarlanan gelin arabasındaki 5 kişi yaralandı

Kazada, "gelin arabası" olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü ile gelin Kader K, damat Ayet K, S.D. ve E.S. yaralandı.

Rize'de gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

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