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        Rize'de kentsel dönüşüm konutlarının kuraları çekildi

        Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:44
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        Rize'de kentsel dönüşüm konutlarının kuraları çekildi
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        Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi işbirliğiyle Temmuz 2020'de Tophane Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

        Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Burak Tozkoparan ve vatandaşlar katıldı.

        Noter huzurundaki kura çekiminde konutlardan 107'sinin hak sahibi belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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