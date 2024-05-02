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        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:04
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        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Fener Mahallesi mevkisinde Burak E. yönetimindeki 53 EC 039 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Mustafa Y'nin kullandığı 53 EL 798 plakalı otomobil çarpıştı.

        Sürücüler ile otomobillerde bulunan Fatih S.K. ve Hasan Ç. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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