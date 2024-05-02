Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Yarın oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibinde sakatlıklar nedeniyle tedavileri süren Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak. MKE Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın da Beşiktaş deplasmanında görev alması beklenmiyor.

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