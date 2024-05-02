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        "Pistlere sığmayan kayakçılar"dan Kaçkar Dağları'na tam not

        TAYYİB HOŞBAŞ - Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliskide Rize'nin Çalıhemşin ilçesinde bulunan Kaçkar Dağları, bu sporun dünyadaki merkezlerinden biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:22
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        "Pistlere sığmayan kayakçılar"dan Kaçkar Dağları'na tam not
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        TAYYİB HOŞBAŞ - Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliskide Rize'nin Çalıhemşin ilçesinde bulunan Kaçkar Dağları, bu sporun dünyadaki merkezlerinden biri haline geldi.

        Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından Kaçkar Dağları'na yakın ve yeterli tesis olması dolayısıyla Ayder Yaylası'nda gerçekleştirilen heliski için dünyanın farklı noktalarından Türkiye'ye gelen sporcular, belirlenen yaklaşık 400 parkurda Karadeniz'e karşı adrenalin dolu dakikalar geçiriyor.

        Ocak-Nisan ayları arasında helikopterlerle Kaçkar Dağları'na ulaşan sporcular, kar kalınlığının 4 metreye kadar ulaştığı sarp yamaçlarda rehberler eşliğinde kayak yapıyor.

        Sporcuların Kaçkar Dağları'ndaki organizasyonu beğenmesi dolayısıyla gelecek sezon rezervasyonlarının yüzde 80'inin dolduğu bildirildi.

        Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici spor, Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu tarafından lisans verilen Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

        Heliski Operasyon Sorumlusu Celal Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 sezonunun kazasız ve sorunsuz şekilde tamamlandığını, sporcuların gelecek yıl için rezervasyonları yaptırarak Ayder Yaylası'ndan ayrıldığını söyledi.

        Kaçkar Dağları'nın 20 yıla yakın süredir ev sahipliği yaptığı heliskide her geçen sezon yerini daha belirgin hale getirdiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

        "Heliski, 2003 yılında bu sporu yapanların Google Earth uygulamasından Kaçkarlar'a gelmesiyle başlıyor. Aradıkları özellik, denize yakın ve çok yüksek bir dağ. Keşif uçuşları sonrası 2004 yılında burada turlar başlıyor. Kaçkar Dağları'na en yakın nokta olan Ayder Yaylası'nda Heliski hikayesi böyle başlıyor."

        "Kaçkar Dağları'ndaki karın kalitesi sporcuları buraya çekiyor." diyen Özkan, "Dağların eğimi, kar kalitesi ve Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla dünya kayakçıları burayı tercih ediyor. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla burası cazip hale geliyor." şeklinde konuştu.

        Güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu vurgulayan Özkan, "Gelen kayakçıları derecelerine göre gruplandırıyoruz. Çok iyi bilenleri bir takımda, iyi bilmeyenleri başka bir grupta topluyoruz. İyi bilen kişiler daha extrem bölgelerde kayabiliyor, iyi bilmeyenler ise riskin az olduğu yerlerde kayak yapıyor. 400'e yakın rotamız bulunuyor. 2018 yılında sezonumuz 6 haftaydı, memnuniyet ve taleple birlikte 15 haftaya çıkardık. Misafirler memnun kalıyor, bir sonraki yıl için de rezervasyon yaptırıyor. Devamlılığımız yüksek oluyor, gelen sporcular memnun, keyif alıyorlar." ifadelerini kullandı.

        2025 yılı rezervasyonların kendilerini memnun ettiğini anlatan Özkan, "Kaçkar Dağları'nın kendi güzelliği var. Havanın açık olduğu zamanlarda deniz görünüyor, bu da kayakçılara farklı bir atmosfer yaşatıyor. 15 hafta boyunca burada sporcular heliski yapıyor. Memnuniyetle birlikte gelecek yılın rezervasyonları yüzde 80 oranında tamamlandı." dedi.

        Özkan; Fransa, İngiltere, Hindistan, Rusya, İsviçre, İspanya ve İtalya'dan sporcuların Ayder Yaylası'na geldiğini sözlerine ekledi.

        - "Sürekli olumlu tepkiler alıyoruz"

        Uçuş Saha Sorumlusu Hüseyin Kesimal da dünyanın farklı yerlerinde kayak yapan sporcuların bilinirliğinin artması sonrası artık Kaçkar Dağları'na geldiğini söyledi.

        Kaçkarlar'ın heliskide her geçen yıl daha da tercih edilir olduğuna dikkati çeken Kesimal, sezonda her detaya büyük önem verdiklerini kaydetti.

        Kesimal, sporcuların kayak öncesindeki kontrolleri ve helikopterle Kaçkar Dağları'na taşınması için görev yaptığını ifade ederek, şunları aktardı:

        "Sabahın ilk saatlerinde toplantı yaparak hava tahmin raporlarına bakıyoruz, 5-6 farklı programdan günün analizini yaptıktan sonra bilgileri rehber ve sporculara aktarıyoruz. Kayak takımları ve helikopterlerin hazırlanması sonrasında sporcularımızı Kaçkarlar'a gönderiyoruz. Sürekli olumlu tepkiler alıyoruz. Diğer destinasyonlara nazaran Kaçkarlar'ın kar kalitesinin daha iyi olduğunu, alanın daha güzel ve kullanılabilir olduğunu söylüyorlar. Bu sporu yapan birçok insan Kaçkarlar'a geliyor."

        - "Her kış daha fazla insan geliyor"

        Heliski Organizasyon Sorumlusu George Robby, Kaçkar Dağları'nın kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

        Kaçkar Dağları'nın unutulmaz bir atmosferi olduğunu anlatan Robby, şöyle konuştu:

        "Gelecek yıl burada 20. yılımız dolacak. Her kış daha fazla insan geliyor. Buraya gelip keyif alıyorlar. Burada çok güzel dağlar var, biz de işte bu yüzden buradayız. Dağları seviyoruz, bu bizim tutkumuz, bu yüzden her yıl geri geliyoruz. Birçok kişi de heliski ile iş buldu, yerel halk faydalandı, bizimle çalışıyorlar. İlk geldiğimizde kışın neredeyse yalnızdık ama şimdi dünyanın her yerinden sporcular geliyor. ABD'liler, İsveçliler, Norveçliler, Danimarkalılar, Fransızlar, İsviçreliler, Avustralyalılar, İtalyanlar, İspanyollar ve her yıl gelen Türkler var. Bizim işimiz heliskiye odaklanmak, şu anda heliski dışında başka bir planımız yok."

        - "Karadeniz'e karşı kayak yapmak çok güzel"

        Heliski rehberi Laura Bomiyo, İsviçre'den geldiğini, 2 buçuk yaşından beri kayak yaptığını ve 3 yıldır da Kaçkar Dağları'nda kayak yaptığını kaydetti.

        Bomiyo, Kaçkar Dağları'nda görev yapmanın çok güzel ve eşsiz bir iş olduğunu vurgulayarak, "Burada kış boyunca kayak yapabilirsiniz, yeterince kar varsa ilkbaharda da kayabilirsiniz. Burası gerçekten güzel bir bölge. Buraya kayak yapmaya gelen sporcular gerçekten burayı çok seviyorlar çünkü burası inanılmaz. Burada çok farklı yerlere gidebilirsiniz ve kayak yapmak harika." ifadelerini kullandı.

        Arkadaşlarıyla birlikte Kaçkar Dağları'nda heliski yapmak üzere geldiğini belirten Jenattan Brusshed, "Kaçkar'da kayak yaparken hissettiğim duygu inanılmaz. Keşfetmek için çok şey var. Çok güzel bir devasa dağ yamacında, Karadeniz'e karşı kayak yapmak çok güzel. Burası adeta güzel bir oyun alanı. Ülke harika, insanlar çok samimi ve misafirperver, bizi sıcak karşılıyorlar." şeklinde konuştu.

        Heliski helikopter pilotu Luka Generaze ise 10 yıldır pilotluk yaptığını, iki yıldır Kaçkar Dağları üzerinde sporcuları taşıdığını ifade etti.

        Doğu Karadeniz'in zorlayıcı bir bölge olduğunu belirten Generaze, "İsviçre'ye benzer yüksek dağlar var. Burası çok güzel. Ağaçlar ve her şey gerçekten güzel, çok vahşi bir doğası var. İsviçre'de sahip olduğumuzdan çok daha fazlası var. Uçmak zorlayıcı olsa da biz yüksek rakımda her şeyin güvenli olduğundan emin olmak için dikkatli uçuşlar gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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