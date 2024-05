"Pistlere sığmayan kayakçılar"dan Kaçkar Dağları'na tam not

TAYYİB HOŞBAŞ - Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliskide Rize'nin Çalıhemşin ilçesinde bulunan Kaçkar Dağları, bu sporun dünyadaki merkezlerinden biri haline geldi.

Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından Kaçkar Dağları'na yakın ve yeterli tesis olması dolayısıyla Ayder Yaylası'nda gerçekleştirilen heliski için dünyanın farklı noktalarından Türkiye'ye gelen sporcular, belirlenen yaklaşık 400 parkurda Karadeniz'e karşı adrenalin dolu dakikalar geçiriyor.

Kaçkarlar'ın heliskide her geçen yıl daha da tercih edilir olduğuna dikkati çeken Kesimal, sezonda her detaya büyük önem verdiklerini kaydetti.

Heliski Organizasyon Sorumlusu George Robby, Kaçkar Dağları'nın kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Kaçkar Dağları'nın unutulmaz bir atmosferi olduğunu anlatan Robby, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl burada 20. yılımız dolacak. Her kış daha fazla insan geliyor. Buraya gelip keyif alıyorlar. Burada çok güzel dağlar var, biz de işte bu yüzden buradayız. Dağları seviyoruz, bu bizim tutkumuz, bu yüzden her yıl geri geliyoruz. Birçok kişi de heliski ile iş buldu, yerel halk faydalandı, bizimle çalışıyorlar. İlk geldiğimizde kışın neredeyse yalnızdık ama şimdi dünyanın her yerinden sporcular geliyor. ABD'liler, İsveçliler, Norveçliler, Danimarkalılar, Fransızlar, İsviçreliler, Avustralyalılar, İtalyanlar, İspanyollar ve her yıl gelen Türkler var. Bizim işimiz heliskiye odaklanmak, şu anda heliski dışında başka bir planımız yok."