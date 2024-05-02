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        Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor, İstanbul'a gitti

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:41
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        Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor, İstanbul'a gitti
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

        Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.

        Antrenmanda Janne-Pekka Laine, Mame Mor Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala takımdan ayrı çalıştı.

        Çaykur Rizespor kafilesi, antrenmanın ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

        Öte yandan sakatlığı nedeniyle tedavi gören Gökhan Akkan kafileye dahil edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş karşısında ​​​oynayıp oynamayacağı maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.

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