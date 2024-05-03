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        Rize'de üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

        Rize'de üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:01
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        Rize'de üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
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        Rize'de üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Türkçe ve İngilizce yazılı döviz ve pankart açtı.

        Grup adına açıklama yapan Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Erdem Saral, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini söyledi.

        Binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini vurgulayan Saral, "Kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanıyor. İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." dedi.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Gazze halkı için dua etti.

        Öğrenciler, kentte faaliyet gösteren 26 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği açıklamanın ardından kampüste Gazze için direniş çadırı da kurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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