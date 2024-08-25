Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint Maximin, Dzeko
Gol: Dk. 15 Fred (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Alikulov, Dk. 31 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
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