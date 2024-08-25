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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:47 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:47
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint Maximin, Dzeko

        Gol: Dk. 15 Fred (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Alikulov, Dk. 31 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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