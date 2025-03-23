Rize'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüşlerinin 63'üncüsünü düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

"Hastaneye saldırı savaş suçudur" ve "Tüm dünya lal olsa da biz asla susmayacağız" yazılı döviz taşıyan grup adına açıklama yapan tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Furkan Alber, hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşün 63. yürüyüşünü icra ettiklerini, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

Ateşkesten dolayı ara verdikleri yürüyüşlerine tekrar başladıklarını belirten Alber, Gazze'deki sağlık krizini bir yılı aşkın süredir büyük bir endişe ve öfke ile takip ettiklerini vurguladı.

Bir ramazan sabahı hüzün dolu bir güne uyandıklarını ifade eden Alber, "Terör devleti İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden bir gecede tam 400 kişiyi şehit etti. Halihazırda yapılan anlaşmayı bozarak Gazzeli mazlumların gıda, giyinme ve sağlık hizmetlerine ulaşım gibi temel insani ihtiyaçların sınırdan girişini durdurarak tüm dünyaya yalancı kimliğini göstermiştir." diye konuştu.

Alber, boykotun asla küçümsenmemesi gerektiğini, boykotun onlara vurabilecek en büyük yumruk olduğunu savunarak, şunları kaydetti :

"Bir zulme engel olamıyorsanız, onu duyurun düsturu ile çevremizdeki insanlara yaşanan zulmü duyurmak ve bilinçlendirmek için gayret göstermeliyiz. Uluslararası kamuoyunu ve devletleri bir kez daha katil İsrail üzerindeki baskıları artırmaya davet ediyoruz. Acil bir şekilde kalıcı ateşkes sağlansın. Gazze'deki abluka kaldırılsın. İnsani ve tıbbi yardımların ve tıbbi yardım sağlayacak heyetlerin Gazze'ye girişi sağlansın. Hastanelere yönelik saldırılar durdurulsun. Sağlık tesisleri ve sivil altyapı korunup tahrip olanlar yeniden inşa edilsin."