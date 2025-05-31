Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı

        Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, temel atma töreninde, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızdan gelen taleplerin tamamını siyaset yoluyla, merkezi hükümetten aldığımız destekle, bir taraftan da belediyemizin gayretleriyle oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

        Tek bir uğraş noktalarının olduğunu vurgulayan Avcı, "Vatandaşın hassasiyeti, bizden talebi en önemli konumuz ve gündemimiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin de caminin yapılacağı araziyi bağışlayan 86 yaşındaki Mükerrem Kazdal'a ve destek sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

        Metin, yaklaşık 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin bölgeye daha da anlam kazandıracağını söyledi.

        Konuşmaların ardından dua edildi, protokol üyelerince caminin temeli atıldı.

        Bu arada, Avcı, Metin ve beraberindekiler, caminin yapılacağı araziyi bağışlayan Mükerrem Kazdal'ı evinde ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!

        Benzer Haberler

        Rize'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Rize'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşen kişi yaralandı
        Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşen kişi yaralandı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de ziyaretlerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de ziyaretlerde bulundu
        Türkiye ile Çin'in çay kültürü Rize'de buluştu
        Türkiye ile Çin'in çay kültürü Rize'de buluştu
        Bakan Yumaklı: İklim değişikliğinin çayda korktuğumuz etkisi olmadı
        Bakan Yumaklı: İklim değişikliğinin çayda korktuğumuz etkisi olmadı
        Rize'de çay hasat ederken yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Rize'de çay hasat ederken yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı