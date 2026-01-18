Habertürk
        Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:40
        Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak.


        ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.


        Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan toplayan Çaykur Rizespor, 12'nci sırada bulunuyor.

        Göztepe ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 32 puan yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 4'üncü sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

