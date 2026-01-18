Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan toplayan Çaykur Rizespor, 12'nci sırada bulunuyor. Göztepe ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 32 puan yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 4'üncü sırada yer alıyor.

