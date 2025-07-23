Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi

        Rize'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı.

        Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce Portakallık Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, farklı parkurlardaki oyunlarla doyasıya eğlendi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu belirterek, "Koruyucu ailelerimiz, özellikle aile şefkati ve aile himayesi görmesi gereken evlatlarımızı Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şemsiyesi, gözetimi ve kontrolü altında sahiplenen ailelerin oluşturduğu bir topluluk. Şehrimizde de 24 ailede 30 evladımız koruyucu aile gözetiminde." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan 48 yaşındaki Mehmet Çelik ise 6 aydır koruyucu aile olduklarını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

        "Kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Çok mutlu olduk, çok heyecanlandık, çok sevindik. Evlendiğimizden itibaren uzun süren tedavilerimiz oldu. Dünyaya getirmek önemli değil. Önemli olan onu büyütmek, en güzel şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek."

        Programda, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot çocuklar için denizde gösteri yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay alımı 91 bin tona ulaştı
        ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay alımı 91 bin tona ulaştı
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor" programında kon...
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor" programında kon...
        Kamu Başdenetçisi Akarca: Vatandaşla idare arasında 'dostluk köprüsü' oluşt...
        Kamu Başdenetçisi Akarca: Vatandaşla idare arasında 'dostluk köprüsü' oluşt...
        Fotoğraf çektirirken kar kütlesinin altında kalan kadın öldü
        Fotoğraf çektirirken kar kütlesinin altında kalan kadın öldü
        Üniversiteyi 47 yaşında bitirerek geleneksel el sanatlarında usta öğretici...
        Üniversiteyi 47 yaşında bitirerek geleneksel el sanatlarında usta öğretici...
        Çaykur Rizespor'da transfer raporu; 8 ayrılık, 6 transfer
        Çaykur Rizespor'da transfer raporu; 8 ayrılık, 6 transfer