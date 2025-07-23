Rize'de "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi

Rize'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce Portakallık Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, farklı parkurlardaki oyunlarla doyasıya eğlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu belirterek, "Koruyucu ailelerimiz, özellikle aile şefkati ve aile himayesi görmesi gereken evlatlarımızı Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şemsiyesi, gözetimi ve kontrolü altında sahiplenen ailelerin oluşturduğu bir topluluk. Şehrimizde de 24 ailede 30 evladımız koruyucu aile gözetiminde." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 48 yaşındaki Mehmet Çelik ise 6 aydır koruyucu aile olduklarını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Çok mutlu olduk, çok heyecanlandık, çok sevindik. Evlendiğimizden itibaren uzun süren tedavilerimiz oldu. Dünyaya getirmek önemli değil. Önemli olan onu büyütmek, en güzel şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek."