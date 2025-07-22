Kamu Başdenetçisi Akarca: Vatandaşla idare arasında 'dostluk köprüsü' oluşturuyoruz

KAMU Başdenetçisi Mehmet Akarca, “Vatandaşla idare arasında biz bir dostluk köprüsü oluşturuyoruz. Bize başvurulduğu andan itibaren sorunları çözmek için bizim kamu denetçisi arkadaşlarımız ve uzmanlarımız, idareyle gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle sorunların birçoğu yazışmaya bile gerek kalmadan çözme irademizi ortaya koyuyoruz” dedi.

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda vatandaş ile idare arasından çıkan itilafların çözümünde kamu denetçiliği kurumunun rolü kapsamında ‘Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor’ toplantısı düzenlendi. Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kuru amirleri ile çok sayıda kişi katıldı. Açılış konuşmasında katılımcılara seslenen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun şehirlerde tanıtılmasıyla ilgili Başkanlığımız çok güzel bir organizasyonla taşrada tören ve toplantılar gerçekleştiriyor. Bugün bu heyetimizi misafir ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımlarken, anayasal tarifinde Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olarak tanımlanır. Hukuk devletinin temel prensiplerinden bir tanesi de idare organlarını yaptıkları iş ve işlemlerin yargısal denetime tabi olması olarak anlatılan cümledir. Aslında örfümüzde burada yörede de bir mesele, anlaşmazlık, bir mevzu olduğunda cemaatli etme kültürü vardır bu yörede de kullanılır. İş idareye yargıya gitmezden evvel oturalım konuşalım. Aslında onun ete kemiğe bürünmüş halidir Ombudsmanlık müessesi” diye konuştu.

‘BİZ BİR DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLUŞTURUYORUZ’ Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyetleri hakkında bilgi veren Ombudsman Mehmet Akarca, “Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasal ve yasal bir kurum. Gücünü anayasadan alan TBMM Başkanlığı’na bağlı meclisin manevi şahsiyetinden etkilenen, güç bulan bir hak arama kurumu. Buradaki amaç kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturma, idarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygun yönünde araştırıp, inceleyip, kamu idarelerine tavsiyede bulunmaktır. Bizim kurumumuza başvuru son derece kolay; web sayfası, e-Devlet, dilekçeyle kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz aracılığıyla başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir ücret alınmamaktadır. Halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Bunu yanında iradeye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik yapıyoruz. Kamu hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerine yönelik vatandaşlarımızın başvurusu bizim ilgi, görev alanımıza girmektedir. Mahkemeye gitmeden önce başvurulacak bir kurumdur. İdarenin her türlü iş ve eylemleri yargısal denetime tabi. Bu bir alternatifin ötesinden tamamlayıcı bir unsur, vatandaşın işini çok pratikleştiren bir kurum. Özellikle vatandaşla idare arasında biz bir dostluk köprüsü oluşturuyoruz. Bize başvurulduğu andan itibaren sorunları çözmek için bizim kamu denetçisi arkadaşlarımız ve uzmanlarımız, idareyle gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle sorunların birçoğu yazışmaya bile gerek kalmadan çözme irademizi ortaya koyuyoruz” dedi.

MİLLETVEKİLİ MERTOĞLU, ÇAY MÜSTAHSİL ADINA BAŞVURUDA BULUNDU Serbest kürsüde çay üreticisi olarak söz alan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, “Ben çay müstahsilleri adına çay müstahsili olarak Kamu Denetçiliği’ne şu anda başvurumu yapıyorum. Bizde 2’inci sürgün çay dönemi başladı. ÇAYKUR’umuz var devlet adına çay alımı yapıyor. Ancak ÇAYKUR’un çay alım kapasitesi günlük 9 bin 250 ton. Ama bu dönemlerde 18 bin ton civarında müstahsil tarafından yaş çay kesiliyor. Bütün çaylarını ÇAYKUR’un alması mümkün olamıyor. Vatandaşlarımız bu mağduriyeti özel sektöre çay vermesini zorunlu kılıyor. Özel sektörümüzde maalesef bu fırsattan istifade ederek yaklaşık olarak 25,44 lira olan çay bedelinden daha düşük fiyatla müstahsilden alıyor. Bu da çay müstahsillerimizi çok üzüyor. Bu konuda vatandaşımızın alın terinin hakkının gaspı olarak, temel insan hakkının ihlali anlamında Kamu Denetçiliği’nin inceleme yapmasını istirham ediyorum” diye konuştu.