Karadeniz Sahil Yolu'nda yolcu otobüsü korkuluklara çarptı; kaza anı kamerada (2)
KAZAANI KAMERADA Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüje çıkıp demir korkuluklara çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAANI KAMERADA
Rize’de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüje çıkıp demir korkuluklara çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şeridinde seyrettiği esnada yoldan çıkıp, refüjdeki demir korkuluklara çarptığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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