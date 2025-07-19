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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de cenaze törenine katıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın vefat eden babası Hızır Ayar'ın (91) cenaze törenine iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:38
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de cenaze törenine katıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın vefat eden babası Hızır Ayar'ın (91) cenaze törenine iştirak etti.

        Ayar'ın cenazesi, Çayeli Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Demirhisar köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Ayar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ile vatandaşlar katıldı.

        Bakan Bak, Hikmet Ayar ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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