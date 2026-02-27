Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'nin İkizdere ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 05:37 Güncelleme:
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelerde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilerek, öğrencilerin ve personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı belirtildi.

        İlçe genelinde resmi, özel, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün izinli olacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

