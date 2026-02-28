Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Güneysuspor'u 37-22 yendi.

        Giriş: 28.02.2026 - 17:38
        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 37-22 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

