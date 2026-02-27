Canlı
        Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:09
        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibine 2-1 yenilmişti.

        Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov yarınki maçta forma giyemeyecek.

