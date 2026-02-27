Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla 11'inci sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibine 2-1 yenilmişti. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov yarınki maçta forma giyemeyecek.

