Rize'de otobüsün, çarptığı bariyerin üzerine çıkması kameraya yansıdı

Çarpmanın etkisiyle bariyerin üzerine çıkan otobüsteki yolcular, olay yerine sevk edilen başka bir araca alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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