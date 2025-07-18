Rize'de Akarsu Kano Slalom ve Kayak Cross Türkiye Şampiyonası yapıldı

Türkiye Kano Federasyonunun faaliyet programındaki Akarsu Kano Slalom ve Kayak Cross Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 165 sporcu, Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde mücadele etti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, sporcuların madalya alabilmek için güzel bir ortamda yarıştığını söyledi.

Milli sporcuların Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gideceğini aktaran Kabakçı, "İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Burada yaptığımız faaliyette milli takımdaki sporcularımızın performans durumlarını da gözlemlemiş olduk." dedi.

Kayak cross yarışlarının Türkiye'de ilk defa yapıldığını dile getiren Kabakçı, "Bizim için güzel, farklı bir deneyim oldu. Burada hem akarsu slalom hem kayak crossu icra etmiş olduk." diye konuştu.

Şampiyonada büyük erkekler K1 ile kayak cross kategorilerinde şampiyonluğa ulaşın Çaykur Rizespor Kulübü sporcusu Hasan Mert Taşkıran, iki kategoride de birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.