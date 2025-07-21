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        Karadeniz Sahil Yolu'nda yolcu otobüsü korkuluklara çarptı

        RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüje çıkıp demir korkuluklara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 00:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:55
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda yolcu otobüsü korkuluklara çarptı
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        RİZE’de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüje çıkıp demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

        Kaza akşam saatlerinde Derepazarı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Trabzon istikametine seyir halinde olan 61 AU 108 plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkıp, refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada otobüste hasar oluşurken, 20 yolcu araçtan yaralanmadan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular, başka araca aktırılırken, maddi hasar oluşan otobüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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