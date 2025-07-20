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        Fırtına Deresi'nde başlayan yolculuk dünya şampiyonluğu getirdi

        RİZE'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde botlarla coşkun sularda yaptıkları zorlu antrenmanlarla Türkiye Rafting Şampiyonası'nda derece alıp, milli takıma seçilen Ardeşen Belediyespor'dan 5 sporcunun yer aldığı takım, Slovenya'da düzenlenen Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:45
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        Fırtına Deresi'nde başlayan yolculuk dünya şampiyonluğu getirdi
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde botlarla coşkun sularda yaptıkları zorlu antrenmanlarla Türkiye Rafting Şampiyonası'nda derece alıp, milli takıma seçilen Ardeşen Belediyespor'dan 5 sporcunun yer aldığı takım, Slovenya'da düzenlenen Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Rafting antrenörü Aydın Aksoy, "Dünya U23 kategorisinde Türkiye adına ilk kez şampiyon olduk. U23’te ilk kez takımım uzun zamandır çalıştığının emeklerinin karşılığını Slovenya’daki Soca Nehri’nde dünya şampiyonasında aldı. Altın madalyayla ülkemize döndük” dedi.

        Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi'ndeki 68 kilometre uzunluğundaki Fırtına Deresi'nde milli raftingciler yetişiyor. Zorlu parkuru, hırçın akan suyuyla doğal antrenman sahası olan Fırtına Deresi'nde yaz-kış antrenman yapan Ardeşen Belediyespor'un genç sporcuları, 14-18 Mayıs'ta Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarışlarda şampiyon olup milli takıma seçilen sporcular, Fırtına Deresi'nde sürdürdükleri idmanlarıyla, 1-6 Temmuz tarihlerinde Slovenya’nın Solkan şehrinde gerçekleştirilen 2025 Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil etti. 5 gün süren yarışlarda Soca Nehri’nde, downriver, RX ile slalom olmak üzere 3 kategoride yarışan gençler, elde ettikleri derecelerle dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını kaldırıp çeşitli madalyalarla ülkeye dönen genç sporcular, sevinçle karşılandı. Dünya şampiyonu gençlerin hedefi ise Dünya Büyükler Rafting Şampiyonası’nda yarışmak.

        ‘GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTTUK’

        Türkiye’nin U23 kategorisinde ilk kez dünya şampiyonluğunu kazandıklarını söyleyen rafting antrenörü Aydın Aksoy, “Dünya U23 kategorisinde Türkiye adına ilk kez şampiyon olduk. U23’te ilk kez takımım uzun zamandır çalıştığının emeklerinin karşılığını Slovenya’daki Soca Nehri’nde dünya şampiyonasında aldı. Altın madalyayla ülkemize döndük. Bir ay önce buradan söz vererek gittik; İstiklal Marşımızı okutacağız diye. Göğsümüzü gere gere İstiklal Marşımızı okuttuk. Bu onur verici tablodan çok mutluyum" dedi.

        ‘KENDİMİZDEN EMİNDİK’

        Sporculardan Yavuz Efe Güngör de “Biz dünya şampiyonu olacağımızı biliyorduk. Kendimizden emindik. Farklı bir ülkede Türkiye’yi temsil etmek çok duygulandırıcı bir şey. Şampiyon olduğumuzda kendimizi tutamadık, ağladık. O mutluluk, gurur ve sevinç sayesinde büyük duygular yaşadık. Fırtına Nehri çok hırçın olduğu için biz hırçınız. Doğru insanlar ve antrenörle Fırtına Nehri’nde antrenman yaptığımız zaman bize şampiyonluk getirdi. Yurt dışındaki nehirler Fırtına kadar hırçın değil. Buradaki hırçınlık bize şampiyonluğu getirdi" diye konuştu.

        Sporculardan Hamza Karabulut ise “Dünya şampiyonu olup göğsümüzdeki bayrağı temsil etmek çok onur verici. Oraya bir başarı yakalamaya gittik. Emeklerimizin karşılığını fazlasıyla aldığımızı düşünüyorum. Şu anki hedefimiz bu başarının devamını getirebilmek” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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