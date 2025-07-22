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        Fotoğraf çektirirken kar kütlesinin altında kalan kadın öldü

        MehmetCan PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere üzerinde biriken kardan oluşan oyuk içinde fotoğraf çektirirken, üzerine kar kütlesi düşen Esra Altay Sır (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:03 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:05
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        Fotoğraf çektirirken kar kütlesinin altında kalan kadın öldü
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        MehmetCan PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde dere üzerinde biriken kardan oluşan oyuk içinde fotoğraf çektirirken, üzerine kar kütlesi düşen Esra Altay Sır (53), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında ünlü Ayder Yaylası’nın 4 kilometre yukarısındaki Galerdüzü mevkisinde meydana geldi. Yaylada gezintiye çıkan Esra Altay Sır, dere üzerinde kıştan kalma kar kültesi üzerinden bir süre yürüyüş yaptı. Sır, daha sonra kardan oluşan oyuk içine girip, fotoğraf çektirmek istedi. Burada poz verirken Sır’ın üzerine aniden kar düştü. Yanındaki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kar kütlesi yığını altında kalan Esra Altay Sır’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kar kütlesinin altından çıkarılan Sır’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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