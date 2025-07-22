Fotoğraf çektirirken kar kütlesinin altında kalan kadın öldü

Olay, saat 16.30 sıralarında ünlü Ayder Yaylası’nın 4 kilometre yukarısındaki Galerdüzü mevkisinde meydana geldi. Yaylada gezintiye çıkan Esra Altay Sır, dere üzerinde kıştan kalma kar kültesi üzerinden bir süre yürüyüş yaptı. Sır, daha sonra kardan oluşan oyuk içine girip, fotoğraf çektirmek istedi. Burada poz verirken Sır’ın üzerine aniden kar düştü. Yanındaki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kar kütlesi yığını altında kalan Esra Altay Sır’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kar kütlesinin altından çıkarılan Sır’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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