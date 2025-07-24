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        ÇAYKUR'dan üreticilere günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapılmaması uyarısı

        ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımlarına günlük 10 bin ton seviyelerinde devam edildiğini ve fabrikalarda iki günlük üretimi karşılayacak stok seviyeye yaklaşıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:14
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        ÇAYKUR'dan üreticilere günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapılmaması uyarısı
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        ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımlarına günlük 10 bin ton seviyelerinde devam edildiğini ve fabrikalarda iki günlük üretimi karşılayacak stok seviyeye yaklaşıldığını bildirdi.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlıklı üretim yapılabilmesi için bu stokların eritilmesinin zorunlu hale geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Henüz ikinci sürgün döneminin ortasına dahi gelinmemiş olup, bahçelerinizdeki alın teri olan ürünleriniz de tazeliklerini korumaktadır. Bu nedenle herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek adına acele etmeden ve günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapmadan devam etmenizi rica ediyoruz."

        ÇAYKUR'un fabrika kapasitelerinin sürgün boyunca üreticilerin ürünlerini almaya yetecek düzeyde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yalnızca günlük kapasite koşullarına riayet edilmesi gibi bir zorunluluğumuz söz konusu olup, bu durum hepimizin malumudur." ifadeleri kullanıldı.

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