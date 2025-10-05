Rize'de arama kurtarma derneği üyeleri su altında Türk ve Filistin bayrakları açtı

Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) Trabzon İl Başkanı Yunus Ersoy ile ekip amiri Zafer Koçal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekebilmek için Karadeniz'de dalış gerçekleştirdi.

Çayeli ilçesindeki Limanköy Plajı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, mehter marşı eşliğinde Türk ve Filistin bayrakları açtı.

ANDA Trabzon İl Başkanı Ersoy ile ANDA Rize ekip amiri Koçal, katılımcıların alkışlarıyla kıyıdan denize girdi.

Bir süre deniz altında gezen Ersoy ve Koçal, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Ersoy, denizden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, Gazze'ye ulaşılabilmesi için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk toplumunun her zaman mazlumun yanında olduğunu belirten Ersoy, "Bu farkındalığı 'Türk beklenendir' sloganıyla yaptık. Kafkaslardan Balkanlara, yedi iklim ve her kıtada tarihte olduğu gibi bugün de olmaya devam edeceğiz. Bizim su altında nefes alırken çıkardığımız her bir kabarcığın Gazze'deki kardeşlerimize dua olarak gitmesi dileğiyle bu farkındalık etkinliğini yaptık." diye konuştu.