Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde aile sağlığı merkezinde, sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 21:49 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Pazar ilçesinde aile sağlığı merkezinde, sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

        Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde dün görev yaptıkları sırada aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında T.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı, olayın ardından ise adli sürecin başlatıldığı ifade edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
        Rize'de sağlık çalışanlarına darp iddiasına yönelik adli süreç başlatıldı
        Rize'de sağlık çalışanlarına darp iddiasına yönelik adli süreç başlatıldı
        Doğu Karadeniz'de Sumud filosuna destek
        Doğu Karadeniz'de Sumud filosuna destek
        Rize İl Özel İdaresinden Fırtına Vadisi'ndeki izinsiz yapılarla ilgili açık...
        Rize İl Özel İdaresinden Fırtına Vadisi'ndeki izinsiz yapılarla ilgili açık...
        Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan'dan yaş çayda iklim değişikliği değerl...
        Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan'dan yaş çayda iklim değişikliği değerl...
        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı