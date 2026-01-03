Habertürk
        Hentbol: Kadınlar 1. Lig

        Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:26 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:26
        Hentbol: Kadınlar 1. Lig
        Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.

        Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 17-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

