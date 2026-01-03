Hentbol: Kadınlar 1. Lig
Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.
Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 17-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.
