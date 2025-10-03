Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de sağlık çalışanlarına darp iddiasına yönelik adli süreç başlatıldı

        Rize'nin Pazar ilçesinde aile sağlığı merkezinde, sağlık çalışanlarını darbeden kişi hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:39 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:39
        Rize'de sağlık çalışanlarına darp iddiasına yönelik adli süreç başlatıldı
        Rize'nin Pazar ilçesinde aile sağlığı merkezinde, sağlık çalışanlarını darbeden kişi hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

        Açıklamada, "Olayın ardından adli süreç derhal başlatılmıştır. Rize Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz süreci yakından takip etmektedir. Sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize yönelik hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini önemle belirtir, görevlerini büyük özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

