Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de çay demleme yarışması düzenlendi

        Rize'de "Türk Çayı Japonya'yı Ağırlıyor" programı kapsamında "Ustaların düellosu-Türk çayı demleme sanatı yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de çay demleme yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de "Türk Çayı Japonya'yı Ağırlıyor" programı kapsamında "Ustaların düellosu-Türk çayı demleme sanatı yarışması" düzenlendi.

        Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Türk çayının hem yüksek katma değerli bir ihraç ürünü hem de Türkiye'nin özgün kültürel mirasını temsil eden bir sembol olarak uluslararası düzeyde konumlandırılması hedefiyle yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında Japonya'dan gelen heyet Rize'de misafir edildi.

        Çay Çarşısı'nda gerçekleşen "Ustaların düellosu-Türk çayı demleme sanatı yarışması" etkinliğinde Japon çay uzmanları Noriko Oka, Ruriko Hayama, Kanami Koshi ve Naoka Kobayashi yarışma öncesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılarak, Türk çayının demlenme incelikleri hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

        Kendilerine tanınan 25 dakikalık sürede çay demleyip ikram eden yarışmacılar aynı zamanda çayın demlenme sürecine dair bilgi paylaştı.

        Çay Demleme Yarışması'nda birinci olan Kanami Koshi, ödül töreninde çay demleyerek protokole ikram etti.

        DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır, Turquality Türk Çayı Tanıtım Projesi kapsamında düzenlenen programın kültürel paylaşım ve karşılıklı öğrenme açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

        Çay demleme atölye çalışmalarıyla Japon çay uzmanlarının bilgi ve tecrübelerini Türk çayı ile harmanladıklarını belirten Bahadır, "Ustaların düellosu Türk çayı demleme sanatı yarışmasında ustalarımızın hünerlerini izleme fırsatı bulduk. Onları birer Türk çayı elçisi olarak uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin Türk çayının uluslararası bilinirliğine ve ihracat potansiyeline güçlü katkılar sunacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kanami Koshi ise ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bundan sonra Japonlara Türk çayının varlığını, güzelliğini iletmek istiyorum yani arkadaşlarıma. Her şeyi, burada yaşadığım gururu anlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kaçkar'ın kalpli gölünde aksiyon dolu uçuş
        Kaçkar'ın kalpli gölünde aksiyon dolu uçuş
        Rize'de evde hemodiyaliz hizmeti veriliyor
        Rize'de evde hemodiyaliz hizmeti veriliyor
        Evde hemodiyalizle hayata tutundu
        Evde hemodiyalizle hayata tutundu
        Rize'de "5. GastroRize Festivali" düzenlenecek
        Rize'de "5. GastroRize Festivali" düzenlenecek
        Rizeli doğaseverlerden Kaçkar Dağları eteklerinde zorlu yürüyüş
        Rizeli doğaseverlerden Kaçkar Dağları eteklerinde zorlu yürüyüş
        Rize'de "Yılın Ahisi" seçilen terzi, 62 yıldır mesleğini sürdürüyor
        Rize'de "Yılın Ahisi" seçilen terzi, 62 yıldır mesleğini sürdürüyor