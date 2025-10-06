Habertürk
        Rize'de "5. GastroRize Festivali" düzenlenecek

        Rize'de "5. GastroRize Festivali" düzenlenecek

        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 5. GastroRize Festivali, 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:52
        Rize'de "5. GastroRize Festivali" düzenlenecek
        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 5. GastroRize Festivali, 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin bir çok yerinde gastronomi günleri yapıldığını belirtti.

        Rize mutfağının öne çıkan ürünlerinin kayıt altına alınması, reçetelendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Baydaş, "Kültür Sokağı'nda bu ürünlerin sergilendiği, üretildiği ve tadıldığı bir mekan olacak. Bu sadece bir birkaç günlük bir şölen, bir yeme içme etkinliği olmaktan çıkmış olacak." dedi.

        Baydaş, Rize'nin yaz turizmi açısından öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Bunun yetmediği ve bunun üzerine artık farklı şeyler düşünmemiz gerektiğini her fırsatta hepimiz dile getiriyoruz. Kış ve spor turizmi ve gastronomiyle turizm sezonunu 12 aya yaymış olacağız. Şehrimizi bir başka yönüyle daha ön plana çıkarmış olacağız Ayrı etkinliklerin olduğu, her yerde farklı lezzetlerin takdim edildiği bir şehre yaygın bir 'GastroRize' konuşuyor olacağız. Turizmi çeşitlendirme ve yöremizin lezzetlerinin tanıtımı adına çok önemli bir etkinlik."

        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise etkinliğin bu yıl beşincisini düzenleyeceklerini belirterek, amaçlarının Rize'nin yeme-içme kültürünü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu ifade etti

        Geçen yıl etkinliğe 12 ilçenin gastronomisini davet ettiklerini dile getiren Metin, şunları kaydetti:

        "İlk kez yemeklerimiz kayıt altına almaya başlandı. Her bir yemeğin ölçüsüyle beraber, işin uygunuyla beraber reçeteleri ortaya çıkarmaya başlandı. Kayıt altına alınmaları çok önemli. Çünkü Türkiye'nin her yerinde gastronomi günleri oluyor. Ama çok popülist bir şekilde gün tüketiliyor, bir yıl sonra bekleniyor. Adeta sadece o iki günü yapmak için bir etkinlik yapılıyormuş gibi algılanıyor. Oysa biz iki günü, üç günü yapmak için bir yıl beklemiyoruz. O üç günü bir yıla yaymak için, o kültürü, arka planı yaymak için uğraş vermek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

