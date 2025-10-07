Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de evde hemodiyaliz hizmeti veriliyor

        Rize'de uygun koşulları taşıyan diyaliz hastalarına evde hemodiyaliz hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:07
        Rize'de evde hemodiyaliz hizmeti veriliyor
        Rize'de uygun koşulları taşıyan diyaliz hastalarına evde hemodiyaliz hizmeti verilmeye başlandı.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kara, evde hemodiyaliz tedavisi uygulamasından yararlanan Eda Gül Genç'i İslampaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        Böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gören, geçirdiği böbrek nakli ameliyatı başarısız olan 27 yaşındaki Eda Gül Genç, yaklaşık iki aydır evde hemodiyaliz hizmetinden faydalandığını söyledi.

        Haftada üç gün evinde istediği saatte, yol sorunu yaşamadan hemodiyaliz aldığını belirten Genç, "Gayet normal bir insan gibi hayatıma devam edebiliyorum. Bazen resim yapıyorum, bilgisayarıma bakıyorum, tek elle ne yapılırsa onu yapıyorum." dedi.

        Evde hemodiyaliz tedavisi hizmeti almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Genç, öncesinde ev ortamının cihazların kurulumu için uygun hale getirildiğini, ayrıca üç ay eğitim aldığını anlattı.

        Evde hemodiyaliz tedavisinden sonra hayatında olumlu gelişmeler yaşadığını dile getiren Genç, "Hayatıma devam edebildim, işe girdim. Hastanede olsaydım işe gidemezdim çünkü hastanenin tedavi saatleri belli." diye konuştu.

        Prof. Dr. Ekrem Kara ise ev hemodiyalizinin avantajlarına değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yaşam kalitesinde ve yaşam süresinde neredeyse nakil hastasına eş değer bir tedavi. Daha uzun ve daha iyi temizleme yaptığı için daha iyi kan basıncı değerleri oluyor. Hasta kendi evinde, kendi ortamında bu işi yaptığı için psikolojik olarak daha iyi durumda oluyor. Diyaliz sonrası sersemlik olmuyor. Çok fazla avantajları var. Kullandığı ilaçlar neredeyse yarı yarıya azalacak. Kansızlık, fosfor ilacı, bunlara ihtiyaç kalmayacak. Kendini daha iyi hissedecek."

        Evde hemodiyaliz tedavisine uygun 5 hastaları olduğunu belirten Kara, "Eda, eve ilk olarak çıkan hastamız. İkinci hasta da eve yeni çıktı. Diğer üç hasta için de eğitim aşamasındayız." dedi.

        Kara, evde ücretsiz mini bir diyaliz sistemi kurulduğunu vurgulayarak, "Devlet her şeyi karşılıyor cihazından tedavisine, ilaçlarına kadar. Bizim için de avantajları var. Hasta servisle birlikte hastaneye gidip gelme durumunda kalmıyor. Diğer tedavilere göre çok daha sorunsuz olduğu için bu tedavinin devamını istiyoruz." diye konuştu.

        Evde hemodiyaliz tedavisinin avantajlarına işaret eden İl Sağlık Müdürü Demiral da evde diyalizin özellikle son yıllarda dünyada giderek yaygınlaşan bir uygulama olduğunu kaydetti.

        Ziyarette, Rize Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Gürkan Altuntaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elif Burcu Topaloğlu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

