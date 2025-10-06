Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Yılın Ahisi" seçilen terzi, 62 yıldır mesleğini sürdürüyor

        AYFER KOÇAL - Rize'de 62 yıldır mesleğini sürdüren terzi Emin Karaali, "Yılın Ahisi" seçilerek bu kültürün yaşayan temsilcilerinden biri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Yılın Ahisi" seçilen terzi, 62 yıldır mesleğini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYFER KOÇAL - Rize'de 62 yıldır mesleğini sürdüren terzi Emin Karaali, "Yılın Ahisi" seçilerek bu kültürün yaşayan temsilcilerinden biri oldu.

        İlkokulu bitirdikten sonra kuzeninin yanında çırak olarak mesleğe ilk adımı atan Karaali, kısa süre sonra ağabeyi ile açtıkları iş yerinde çalışmaya başladı.

        Bir dönem özel sektörde çalışmasına rağmen terziliği bırakmayan Karaali, emekli olduktan sonra kendi iş yerini açtı.

        Aynı yerde 25 yıldır müşterilerine hizmet veren 75 yaşındaki Karaali, çoğunlukla gömlek dikmesine karşın Artvin, Trabzon ve İstanbul'dan elbise siparişi alıyor.

        Kentte "Yılın Ahisi" seçilmenin mutluluğunu yaşayan Emin Karaali, AA muhabirine, mesleki tecrübe ve alışkanlık dolayısıyla çoğu zaman mezura kullanmadığını söyledi.

        Gençlere mesleğiyle ilgili bilgiler verdiğini dile getiren Karaali, "Gençlere derim ki 'Yavrum bu sanat var ya sanat, araban olur, evin olur, cebin parasız kalmaz, borcun olmaz.' En iyi tarafı da bir ortama girdiğinde 'Buyur usta otur' der sana yer gösterir. Bundan daha iyisini bulamazsın. Ben mesleğime kurban olayım eksikliğini görmedim." diye konuştu.

        - "Her şey para değil"

        Uzun yıllar aynı iş yerinde hizmet vermesinden dolayı müşterileriyle olan diyaloğunun çok iyi olduğunu anlatan Karaali, esnaflık anlayışı ve iş disiplinin kendisi için önemine değindi.

        Her sabah 08.00'de iş yerini mutlaka açtığını belirten Karaali, "Müşterim bilir, 'Emin usta namaz vaktinde dükkanda olmaz, camidedir' diye. Tamir günüm cumartesidir, onu da bilirler. Gömleği dikmeden parasını cebime koymam. Her şey para değil. Alacak verecek defterim yoktur. Parayı zorla veren olursa cebime koymam, kumaşın içine koyarım ve dikersem alırım. Belki kumaşın sahibi öldü. O para bana neden kalsın?" ifadelerini kullandı.

        Rize'de "Yılın Ahisi" seçilmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Karaali, "Ahi dediğin dürüst, temiz esnaf ve sanatkar. Böyle bir şey her adama nasip olur mu? Hiç aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Rize'de arama kurtarma derneği üyeleri su altında Türk ve Filistin bayrakla...
        Rize'de arama kurtarma derneği üyeleri su altında Türk ve Filistin bayrakla...
        Rize'de sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
        Rize'de sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
        Rize'de sağlık çalışanlarına darp iddiasına yönelik adli süreç başlatıldı
        Rize'de sağlık çalışanlarına darp iddiasına yönelik adli süreç başlatıldı
        Doğu Karadeniz'de Sumud filosuna destek
        Doğu Karadeniz'de Sumud filosuna destek
        Rize İl Özel İdaresinden Fırtına Vadisi'ndeki izinsiz yapılarla ilgili açık...
        Rize İl Özel İdaresinden Fırtına Vadisi'ndeki izinsiz yapılarla ilgili açık...