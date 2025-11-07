Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize, kadaverik organ bağışında Türkiye'de ilk üç şehir arasında yer aldı

        Rize İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 verilerine göre kadaverik organ bağış sayısının nüfusa oranı dikkate alınarak yapılan Türkiye geneli sıralamasında, kentin ilk üç il arasında yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 18:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize, kadaverik organ bağışında Türkiye'de ilk üç şehir arasında yer aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 verilerine göre kadaverik organ bağış sayısının nüfusa oranı dikkate alınarak yapılan Türkiye geneli sıralamasında, kentin ilk üç il arasında yer aldığını bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Organ Bağış Haftası kapsamında farkındalık toplantısı yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu toplantıda 2024 yılı verilerine göre, kadaverik organ bağışı sayısının nüfusa oranı dikkate alınarak yapılan Türkiye geneli sıralamasında, Rize'nin ilk üç il arasında yer aldığı ifade edildi.

        Rize'de en fazla donör bildiriminin Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapıldığına işaret edilerek, başarılı çalışmaları dolayısıyla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Ayla İnce'ye plaket sunulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, ayrıca organ bağışının önemine dikkat çeken tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, duyarlılığın artarak sürmesi temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Rize'de kaçan inek sürücülere zor anlar yaşattı; o anlar kamerada
        Rize'de kaçan inek sürücülere zor anlar yaşattı; o anlar kamerada
        Senoz Vadisi Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası bu hafta sonu gerçekleşecek
        Senoz Vadisi Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası bu hafta sonu gerçekleşecek
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tanıtıldı
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tanıtıldı
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası yarın Rize'de başlayacak
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası yarın Rize'de başlayacak
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak
        Rize'de üniversite öğrencileri vize sınavları öncesi tulum eşliğinde eğlend...
        Rize'de üniversite öğrencileri vize sınavları öncesi tulum eşliğinde eğlend...