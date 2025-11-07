Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Gaziantep Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, ligde üç galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

        Gaziantep FK ise ligde beş galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 18 puan yazdırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber

        Benzer Haberler

        Rize'de üniversite öğrencileri vize sınavları öncesi tulum eşliğinde eğlend...
        Rize'de üniversite öğrencileri vize sınavları öncesi tulum eşliğinde eğlend...
        Rize'de doğal kaynak yönetimi ve sürdürülebilir çözümler için DOKSAY Projes...
        Rize'de doğal kaynak yönetimi ve sürdürülebilir çözümler için DOKSAY Projes...
        Rize semalarında 'Süper Ay' görüntülendi
        Rize semalarında 'Süper Ay' görüntülendi
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Çaykur Rizespor'dan "sahte loca bileti" satışıyla ilgili açıklama:
        Çaykur Rizespor'dan "sahte loca bileti" satışıyla ilgili açıklama:
        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı