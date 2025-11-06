Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de üniversite öğrencileri vize sınavları öncesi tulum eşliğinde eğlendi

        Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, "Vize Öncesi Tulumlar Çalsın Öğrenciler Oynasın" etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:35
        Rize'de üniversite öğrencileri vize sınavları öncesi tulum eşliğinde eğlendi
        Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, "Vize Öncesi Tulumlar Çalsın Öğrenciler Oynasın" etkinliğinde bir araya geldi.

        Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Topluluğunca, Kongre ve Kültür Merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

        Tulum eşliğinde horon oynayan öğrenciler, vize sınavları öncesi keyifli vakit geçirdi.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Asya Irmak, "Vize öncesinde stres atmak ve sosyalleşmek açısından iyi bir etkinlik oldu." dedi.

        Diyar Kızıl ise sınav öncesi bu tür bir etkinliği hayata geçiren ilgililere teşekkür etti.

