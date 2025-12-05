Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Rize'de "mesleki istişare" toplantısına katıldı:

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Umut ediyorum 2026'da başta Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde olmak üzere önemli düzenlemeleri hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Rize'de "mesleki istişare" toplantısına katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Umut ediyorum 2026'da başta Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde olmak üzere önemli düzenlemeleri hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

        Sağkan, Rize Barosunca bir otelde düzenlenen "mesleki istişare" toplantısında, kamu kurumu niteliğinde çalışan meslek örgütleri olduklarını söyledi.

        Öncelikli görevlerinin mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak olduğunu dile getiren Sağkan, "Diğer görevimiz ise hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve yargı bağımsızlığını savunmak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak." ifadesini kullandı.

        Sağkan, taleplerinin Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

        "Bazı iş ve işlemlerin avukatlar tarafından takibinin zorunlu olması, şirketlerde avukat zorunluluğunun kapsamının genişletilmesi ve bazı mahkemelerde avukatla temsilin zorunlu olması başlıkları bildiğiniz üzere 2025 Ocak ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'savunmanın etkinliğinin artırılması' başlığının altında yer aldı. Şimdi çalışmalarımızı yürütüyoruz barolarımızla birlikte. Umut ediyorum 2026'da başta Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde olmak üzere önemli düzenlemeleri hep birlikte hayata geçireceğiz."

        Hiçbir ilin barosunu diğerinden ayırmadıklarını ifade eden Sağkan, "Ötekileştirmeden, birbiriyle mücadeleye sokmadan, Türkiye Barolar Birliğinin başkanına, yönetimine kim daha yakın durmuş, kim daha uzak durmuş diye hiç ayırt etmeden aynı çatının altında topladık." dedi.

        Sağkan, bütün baroların ihtiyaçlarıyla da ilgilenmeye gayret ettiklerini dile getirerek, "Rize baro başkanım bir zamandır meslektaşlarımızın eğitim salonları, sosyal hizmet alanı olarak kullanabilecekleri tesis noktasındaki yetersizlikten bahsediyordu. Biz bu dönem baromuzun istediği bir sosyal tesisi, bir hizmet alanını baromuza kavuşturacağız. Bugün buradan bunu da sizlerin huzurunda bir söz olarak paylaşmayı borç biliyorum." diye konuştu.

        Toplantıya, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile avukatlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, Anzer balı üreticisi yaşadığ...
        Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, Anzer balı üreticisi yaşadığ...
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
        Rize'de baca yangını paniğe neden oldu
        Rize'de baca yangını paniğe neden oldu
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Rize'de konuştu:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Rize'de konuştu:
        KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Türkiye'nin milli savunmada yarattığı devrim...
        KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Türkiye'nin milli savunmada yarattığı devrim...
        Rize'de ayı için sürek avı başlatılıyor Çayeli ilçesi Yanıkköy'de vatandaşl...
        Rize'de ayı için sürek avı başlatılıyor Çayeli ilçesi Yanıkköy'de vatandaşl...